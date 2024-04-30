أمطار الطائف.. عروق الأودية تنبض بالحياة

شهدت بلدان وضواحي شمال الطائف، استمرار هطول أمطار غزيرة ووميض البرق منذ تشكل السحب، ثم سقوطها حتى ظهور عروق الأودية الممتزجة مع الأشجار الخضراء والرمال الذهبية.
وشملت الأجواء الماطرة أجزاء من مناطق القرشيات، وساموده، والعرفاء وحضن، شرب عشيرة، والحوية، ما نتج عنه جريان كل الأودية والشعاب بالمنطقة، مكونة البحيرات وارتوت على إثرها الأرض، حاملةً معها بشائر الخير للمزارع والراعي.
وتوافد جمع كبير من السائحين وأهالي المنطقة والعابرين على طريق الطائف – الرياض، للاستمتاع بالأغادير المتناثرة على جنبات الطريق، راسمة الفرحة على محياهم.
وأوضح عبد الله القرشي صاحب إحدى المزارع في شمال الطائف، أن كمية الأمطار الكبيرة التي شهدتها المنطقة لم تحدث منذ أعوام، فغمرت هذه الأمطار المزارع وأروت ظمأ الأرض، ما أضفى منظرًا جماليًا على ضفاف الأودية، وخاصة في مزارع النخيل، وزيّنت حبات البرد والمطر وبرك المياه هذه المزارع، وحولتها إلى واحات خضراء تنبض بالحياة.
وفق “أخبار 24”.