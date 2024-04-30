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جديد المحليات > أجواء ممطرة على معظم المناطق
30/04/2024   7:43 ص

أجواء ممطرة على معظم المناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار اليوم (الثلاثاء) على أجزاء من عدة مناطق.

وأوضح المركز أن الحالة ستشهدها نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والرياض والشرقية.

وكان المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، قد توقع مرور المملكة بصيف ساخن هذا العام، وأن تُسجَّل درجات حرارة عالية قد تلامس الخمسين درجة مئوية في الظل بينما تعتدل نسبيا على المرتفعات. وفق “أخبار 24”.

أجواء ممطرة على معظم المناطق

جديد المحليات
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