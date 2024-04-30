وزير الدفاع يحتفي بخريجي كلية الملك فهد البحرية

شهد وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، حفل تخريج الدفعة (37) من طلبة كلية الملك فهد البحرية في مقر الكلية بالجبيل، حيث جرى خلال الحفل تقديم عرض عسكري، مع تأدية الخريجين القسم وتكريم الطلبة المتفوقين.
وقدم قائد كلية الملك فهد البحرية، أسمى آيات الشكر والتقدير على رعاية وزير الدفاع لحفل تخريج هذه الدفعة، موصياً الخريجين بالإخلاص لله ثم القيادة والوطن، واستحضار المسؤولية الكبيرة والأمانة العظيمة في حماية هذه البلاد الغالية، واستثمار كل ما تعلموه من مهارات ومعارف، ومواصلة التدريب والتعليم التخصصي.
وأشار إلى أن الدفعة تضم من بين خريجيها عدداً من أبناء الدول الشقيقة من مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك الجمهورية اليمنية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية. وفق “أخبار 24”.
وحضر الحفل نائب وزير الدفاع الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ورئيس أركان القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، وقائد كلية الملك فهد البحرية اللواء البحري الطيار الركن فيصل بن فهد الغفيلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن سيف، وعدد من كبار المسؤولين، وأولياء أمور الخريجين.