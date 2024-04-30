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جديد المحليات > “النقل العام” يصل جازان
30/04/2024   10:36 م

“النقل العام” يصل جازان

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تستقبل منطقة جازان أحدث محطات مشروع النقل العام بالحافلات، بعد تدشين أمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز المشروع في حاضرة جازان، ليشمل كلًا من: جازان، وصبيا، وأبو عريش، وذلك بالشراكة مع الهيئة العامة للنقل.

ويتضمن المشروع 9 مسارات و94 نقطة توقف، تسير فيها 47 حافلة لمسافة 360 كيلومترًا، بواسطة 94 سائقًا وخلال 18 ساعة تشغيل.

كما يتيح خيارات حجز ودفع متعددة، ومحطات انتظار مهيئة ومناسبة، بالإضافة إلى خيارات نقل آمنة ومريحة.

ويستهدف المشروع ربط أبرز المعالم الرئيسية وتسهيل الوصول لها، وتعزيز السلامة المرورية في منطقة جازان، والحد من التلوث البيئي.وفق “أخبار 24”.

“النقل العام” يصل جازان

جديد المحليات
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