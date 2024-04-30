تضيق الخناق على مخالفي الحج بـ”بطاقة نسك”

أطلقت وزارة الحج والعمرة رسميًا “بطاقة نسك” استعدادًا لاستقبال حجاج هذا العام 1445 هـ، وسلمت أول دفعة من البطاقات لبعثة حجاج إندونيسيا.
وتحتوي البطاقة على معلومات شاملة عن الحاج، ويُلزم اصطحابها للدخول، والحركة، والتنقل داخل المشاعر.
وتُسلم البطاقة لحجاج الخارج بواسطة مكاتب الحج بعد إصدار التأشيرة، فيما يحصل عليها حجاج الداخل بواسطة مقدمي الخدمات بعد إصدار التصريح الخاص بالحج.
وتعد “بطاقة نسك” بطاقة تعريفية رسمية مطبوعة؛ لتمييز الحاج النظامي في المشاعر المقدسة، كما يتوفر منها نسخة رقمية على تطبيقي “نسك” و”توكلنا”.
وفق “أخبار 24”.