توظيف 74 ألف مواطن في 2024

أسهم صندوق تنمية الموارد البشرية في دعم توظيف 73,878 مواطنًا ومواطنة عبر برامج ومبادرات الصندوق للعمل في منشآت القطاع الخاص خلال الربع الأول من عام 2024.
وأشار الصندوق إلى أن عدد المستفيدين والمستفيدات من خدمات وبرامج الإرشاد والتدريب والتمكين التي قدمها الصندوق خلال الربع الأول من عام 2024 تجاوز 1.1 مليون مستفيد ومستفيدة.
وأوضحت أن عدد المنشآت المستفيدة من خدمات الصندوق خلال ذات الربع، تجاوز 72 ألف منشأة في مختلف قطاعات سوق العمل ومن مختلف مناطق المملكة، منها قرابة 88% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما وصل إجمالي المبالغ المصروفة على برامج الدعم خلال الربع المذكور إلى 2.13 مليار ريال.
ويعمل الصندوق باستمرار على تطوير وتنمية مهارات أبناء وبنات الوطن، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتحفيز القطاع الخاص على الإسهام في التوطين، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة في تدريب الكوادر الوطنية وتوظيفها وتمكينها.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن استراتيجية الصندوق، التي دُشنت في الربع الأول من العام الماضي، أسهمت في تعزيز استفادة الأفراد والمنشآت من برامج وخدمات الصندوق، وتهدف لتحقيق ثلاث غايات رئيسية تتمثل في تعزيز تنمية رأس المال البشري الوطني لتلبية متطلبات سوق العمل المتطورة، وتحسين العلاقة بين العرض والطلب في سوق العمل، وتمكين التوظيف واستدامته في القطاع الخاص.