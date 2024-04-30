المملكة ترشد 8 ملايين م3 من المياه

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن تجربة المملكة الناجحة في ترشيد المياه في القطاع الحضري ممثلة في المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه؛ للوصول إلى الاستدامة المائية، ساهمت في تحقيق وفورات مائية تجاوزت 8 ملايين م3 حتى الآن.
وأوضحت الوزارة خلال ورقة عمل قدمها مدير عام الشؤون الفنية بالمركز الوطني لكفاءة وترشيد الطاقة “مائي” المهندس تركي القرني، أن المركز تمكن خلال الفترة الماضية من تعزيز تجربة المملكة في ترشيد المياه في القطاع الحضري، عبر عدة مبادرات وتطبيقات تقنية رائدة ومنها تطبيق “كشف” والذي يتم تطويره وتحديثه بشكل مستمر؛ لتحسين تجربة المستفيد، ورفع جودة الخدمات المقدمة، لافتًا إلى أنه تحقق من خلال التطبيق كميات وفر مائي تراكمي تجاوزت الـ8 ملايين م3 وتقديم الخدمة لأكثر من 13 ألف مستفيد.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية تحت عنوان “تعزيز استدامة الموارد المائية في المملكة أدارها مستشار وزير البيئة والمياه والزراعة الدكتور منصور الحميميدي، أقيمت ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى المياه السعودي في نسخته الثالثة المقام في الرياض حاليًا تحت رعاية معالي الوزير الفضلي، وبحضور نخبة من المختصين والخبراء في القطاع في المنطقة والعالم.
وخلال الجلسة، تم استعراض جهود المملكة في ترشيد استخدام المياه في القطاع الحضري نحو تحقيق الاستدامة المائية، واستخدام مياه الإنتاج مرة أخرى في تبريد أبراج التبريد بشركة أرامكو السعودية، وسبل تحقيق وتعظيم الاستفادة من المياه المعالجة في المملكة بمعايير ومرتكزات تتوافق ومستهدفات رؤية 2030.
شهدت فعاليات اليوم الثاني من منتدى المياه السعودي جلسة حوارية أخرى تحت عنوان “رفع كفاءة الأصول التشغيلية واستدامتها”، وتمحورت حول استراتيجية الأصول بشركة المياه الوطنية، وأفضل الطرق العالمية في رفع كفاءة الأصول التشغيلية واستدامتها، كما استعرض أفضل المسارات العالمية في الحفاظ على الأصول التشغيلية، وعقود التشغيل والصيانة طويلة الأجل ودورها في رفع كفاءة الأصول واستدامتها.
وتضمنت فعاليات اليوم الثاني 4 حلقات نقاش كانت الأولى بعنوان “تعظيم مساهمة القطاع الخاص في قطاع المياه”، وجرت خلالها مناقشة تمكين القطاع الخاص في بناء وتشغيل المحطات وتعزيز المحتوى المحلي في توفير مياه آمنة، وجاءت حلقة النقاش الثانية حول “استدامة صناعة تحلية المياه”، وتم خلالها مناقشة دور المستثمر وصانع السياسات في تحلية المياه المستدامة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في عمليات التناضج وأهمية الابتكار التقني لتحلية المياه المستدامة.وفق “أخبار 24”.
فيما جاءت حلقة النقاش الثالثة تحت عنوان “نقل المياه – المشاريع وفرص الاستثمار”، ونوقش فيها مستقبل نقل المياه والخزن الاستراتيجي في المملكة ودورها في الاستدامة المائية، وكذلك تعزيز مشاركة القطاع الخاص في محفظة مشاريع الشركة، والتحديات والفرص في نقل المياه والخزن الاستراتيجي في، بالإضافة إلى الحلول التمويلية لتطوير مشاريع النقل والخزن الاستراتيجي.