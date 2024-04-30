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جديد المحليات > الدراسة عن بُعد بالرياض والقصيم بسبب الأمطار
30/04/2024   10:36 م

الدراسة عن بُعد بالرياض والقصيم بسبب الأمطار

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قررت إدارتَا تعليم منطقة الرياض والقصيم، تعليق الدراسة الحضورية غداً (الأربعاء) وتحويلها عن بُعد عَبْر منصة “مدرستي” لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

وأوضحت إدارة تعليم الرياض، أنه تقرّر تحويل الدراسة الحضورية لتكون عن بُعد عَبْر منصتَيْ “مدرستي” و”روضتي” والمنصات المعتمدة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئتين التعليمية والإدارية.

وأشارت إدارة تعليم القصيم، إلى أن هذا القرار جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.وفق “أخبار 24”.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد حذر من استمرار هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في الرؤية الأفقية وتساقُط للبَرَد وجريان للسيول على أجزاء من منطقة القصيم.

الدراسة عن بُعد بالرياض والقصيم بسبب الأمطار

جديد المحليات
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