أطباق المملكة تجوب المناطق وتحطّ بجازان

اشتهرت المملكة بتنوع ثقافاتها وانعكس ذلك على المطبخ السعودي، فتعددت وتميزت الأطباق التي اشتهرت بها كُل منطقة، لتميز المملكة بموروثات قديمة جعلت منها دولة مُميزة.
وأطلقت هيئة فنون الطهي قافلة متنقلة لتجوب مناطق المملكة ضمن معرض الطهي المتنقل للأطباق الوطنية الذي يعرّف بـ”الأطباق السعودية الوطنية”، لتحط بمنطقة جازان.
واستعرض المعرض المتنقل، الذي استضافته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، على مدى يومين الطبق الوطني “الجريش” والحلوى الوطنية “المقشوش” بطرق جديدة وجذابة، مستهدفًا الطلاب لتعريفهم بالطبقين بشكل ممتع وتفاعلي يمزج بين التعليم والترفيه.
وانطلق المعرض المتنقل رحلته ابتداءً من مدينة الرياض مع نهاية شهر نوفمبر من عام 2023م، وانتقل بعدها إلى منطقة مكة المكرمة، والمدينة المنورة، و تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والشرقية، ونجران وعسير، وجازان حاليًا، ليختتم رحلته التي تصل إلى سبعة أشهرٍ في مرحلته الأولى بالباحة.وفق “أخبار 24”.
وتضمن المعرض مجموعة من الفعاليات كان أبرزها تجربة مشاهدة الطهي الحي وتذوق العينات الطازجة ومعرض لأدوات ومكونات إعداد الجريش والمقشوش وألعاب تفاعلية على شاشات عالية الجودة وتسجيل تعليمي للطهي التقليدي التراثي وهدايا تذكارية.
وتهدف هيئة فنون الطهي إلى تعريف شرائح المجتمع بالأطباق الوطنية، وارتباطها الوثيق بهوية المملكة، والموائد السعودية عبر التاريخ؛ بهدف تعزيز الوعي بالتراث المحلي، وزيادة ارتباط المواطنين بجميع فئاتهم العمرية بالإرث الغذائي السعودي، وخلق تجربةٍ استثنائية لزوّار المعرض، وتعزيز فخرهم بالأطباق الوطنية.