غاياردو: أتحمّل مسؤولية الخسارة.. ومدين لجماهير الاتحاد

تحدث الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، المدير الفني لفريق الاتحاد عن الخسارة أمام الهلال في نصف نهائي كأس الملك.
وقال غاياردو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إن الجميع يبالغ في وصف الأخطاء عند الخسارة، وإنه وحده المسؤول عن الفريق ونتائجه.
وأشار غاياردو إلى أن الهلال فريق رائع ومنسجم منذ انطلاقة الموسم، وعلى النقيض الاتحاد الذي يعاني من عدة مشاكل وظروف.
وأنهى تصريحاته مؤكدًا أنه مدين لجماهير الاتحاد على الدعم، موضحًا أنه شخص لا يتهرب من المسؤولية، ولكن الفريق عانى من صعوبات عديدة سيعمل على حلها خلال الفترة المقبلة. وفق “سبورت 24”.