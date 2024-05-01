جيسوس: حققنا السوبر واقتربنا من الدوري والكأس

أكد المدير الفني لفريق الهلال جورجي جيسوس، أن الفريق عندما استقبل الهدف كان في قمة تركيزه وكان يسير المواجهة بالشكل المطلوب وكان لديهم الشعور بأنهم سيحصلون على فرصة للتسجيل بعد ذلك.
تأهل فريق الكرة الأول بنادي الهلال إلى نهائي كأس الملك بعد تخطيه عقبة مضيفه الاتحاد بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء بملعب مدينة الملك عبدالله بجدة في مباراة نصف نهائي المسابقة.
وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إن الفريق يواجه نقصاً عددياً وسيعاني خاصة أن الطرد للاعب مهم مثل سافيتش، لكن ردة فعل الفريق كانت مهمة ، مشيرا إلى أن هذه أصعب مواجهة في السبع مباريات أمام الاتحاد .
وأضاف، أن فريقه كان لديه إدراك وإدارة مميزة للمواجهة بالرغم من اللعب لأكثر من 60 دقيقة بنقص عددي .
وأوضح، أن الهلال حقق لقب السوبر السعودي وهم الآن قريبون من الدوري وكأس الملك.
وأشار إلى أن الاتحاد والهلال مواجهة تُصنّف كلاسيكو، وكل فريق له تاريخه الخاص به، والهدف دائما الوصول إلى النهائي أيّا كان المنافس، تركيزنا فقط الوصول إلى أهدافنا والانتصار. وفق “سبورت 24”.
وأكد أن سعود عبدالحميد لديه إمكانيات وقدرات بدنية فوق العادة، في الدقيقة 90 يستطيع الركض بسرعة كبيرة، وما زال أمامه العمل ليتطور، وهو تطور دفاعي وهجومي، ولديه خصائص رائعة ويستطيع التطور بشكل أكبر.