أمطار الرياض تروي أراضيها لليوم الثاني

لا تزال أمطار الرياض تروي أراضيها وتغسل شوارعها وتنعش أشجارها، حيث استمر لليوم الثاني على التوالي، هطول أمطار رعدية من خفيفة إلى متوسطة، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم ما يبشر باستمرار الأمطار.
وتشير توقعات المركز الوطني للأرصاد إلى استمرارية الحالة المطرية حتى مساء اليوم، على أن يشمل تأثيرها رياحاً شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول.
وكانت ساعات ليل الأربعاء قد شهدت هطول أمطار غزيرة على العاصمة، لتقرر إدارة تعليم منطقة الرياض تعليق الدراسة الحضورية اليوم وتحويلها عن بُعد عبر “منصتي” لجميع الطلبة منسوبي ومنسوبات المدراس. وفق “أخبار 24”.
وفي وقت سابق أشار الأرصاد إلى أن الفرصة مهيأة اليوم لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والرياض والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية والشرقية.