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جديد المحليات > نمو الأنشطة غير النفطية 2.8% بالربع الأول
01/05/2024   1:18 م

نمو الأنشطة غير النفطية 2.8% بالربع الأول

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كشفت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم (الأربعاء)، عن نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.8% خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنةً بما كانت عليه من نفس الفترة من العام السابق.

وأوضحت الهيئة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة شهد انخفاضًا بنسبة 1.8% خلال الربع الأول من عام 2024م، وذلك مقارنةً بالربع الأول من عام 2023م، متأثراً بتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 10.6%، بالرغم من ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.8% إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2%على أساس سنوي.

وأضافت الهيئة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمًيا ارتفع بنسبة 1.3% في الربع الأول من عام 2024م، مقارنةً بالربع الرابع من العام السابق 2023م. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن هذا الارتفاع الموسمي جاء مدفوًعا بارتفاع الأنشطة النفطية بمعدل 2.4%، إضافةً إلى نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 0.5% في حين شهدت الأنشطة الحكومية انخفاضًا بمعدل 1%.

نمو الأنشطة غير النفطية 2.8% بالربع الأول

جديد المحليات
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