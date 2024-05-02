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جديد المحليات > الذهب يستعيد بريقه عالمياً
02/05/2024   7:20 ص

الذهب يستعيد بريقه عالمياً

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أنهت أسعار الذهب تراجعها عالمياً لتسجل انتعاشاً جديداً، بالتزامن مع قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إبقاء أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير في نطاق (5.25-5.50 %).

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 2307.88 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أدنى مستوى منذ 5 أبريل الماضي.

وصعدت كذلك العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 % إلى 2318.50 دولار للأوقية، لتنهي تراجعاً وصل إلى 2% بسبب ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية. وفق “أخبار 24”.

وبشأن المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 26.54 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 2.6 % إلى 957.70 دولار. واستقر البلاديوم عند 947.75 دولار.

الذهب يستعيد بريقه عالمياً

جديد المحليات
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