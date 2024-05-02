الذهب يستعيد بريقه عالمياً

أنهت أسعار الذهب تراجعها عالمياً لتسجل انتعاشاً جديداً، بالتزامن مع قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إبقاء أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير في نطاق (5.25-5.50 %).
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 2307.88 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أدنى مستوى منذ 5 أبريل الماضي.
وصعدت كذلك العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 % إلى 2318.50 دولار للأوقية، لتنهي تراجعاً وصل إلى 2% بسبب ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية. وفق “أخبار 24”.
وبشأن المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 26.54 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 2.6 % إلى 957.70 دولار. واستقر البلاديوم عند 947.75 دولار.