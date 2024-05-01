بوابة “زاول” لدخول الموانئ وصعود السفن

تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، دشنت المديرية العامة لحرس الحدود، اليوم، عددًا من خدمات بوابة “زاول” عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية (أبشر أعمال).
وتهدف بوابة “زاول” إلى تمكين المستفيدين من إصدار تصاريح دخول الموانئ وصعود السفن للأفراد، والمركبات، والمعدات، والإبحار، والصيد، والنزهة، والغوص، والأبحاث، ونقل الركاب، وحضر التدشين، المدير العام المكلف اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني، في نادي منسوبي الوزارة بمدينة الرياض.
ومن خلال البوابة، يمكن تفويض قيادة القبطان للواسطات البحرية، وتقديم الخدمات لشركات النقل البحري والبري والسياحة والترفيه والشحن والتوصيل والتخليص الجمركي، والاستيراد والتصدير، والشركات المتعاقدة مع الموانئ، وشركات صيد الأسماك، دون الحاجة لزيارة مقار حرس الحدود. وفق “أخبار 24”.