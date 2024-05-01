انخفاض أرباح “سابك” 62% بالربع الأول

أغلقت الشركة السعودية للصناعات الأساسية، نتائجها المالية الأولية للربع الأول من العام الجاري 2024، بإجمالي إيرادات بلغ 32.6 مليار ريال، بانخفاض قدره 10.2% عن الفترة نفسها من العام الماضي، و6.6% عن الربع السابق.
وأوضحت البيانات السوقية أن إجمالي ربح الشركة عن الربع الأول من عام 2024، بلغ 5.8 مليار ريال، فيما بلغ الربح التشغيلي 1.2 مليار ريال، بصافي ربح بلغ ربع مليار ريال، مقابل 0.66 مليار ريال تحققت في الربع الأول من العام السابق بتراجع نسبته 62%.
وبلغ إجمالي حقوق الملكية بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة 166.9 مليار ريال، فيما حقق السهم ربحية قدرها 0.08 مليار ريال.
وعزت البيانات الانخفاض في الإيرادات، إلى الانخفاض في متوسط أسعار البيع بنسبة 3% وانخفاض في الكميات المبيعة بنسبة 7%. وفق “أخبار 24”.
ويعود سبب انخفاض صافي الربح بشكل أساسي إلى الانخفاض بالإيرادات والنتائج من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة، بالإضافة للخسائر من العمليات غير المستمرة.
ويرجع سبب انخفاض الإيرادات بشكل أساسي إلى الانخفاض في الكميات المبيعة بنسبة 11% متأثرة بانخفاض كميات الإنتاج الناتجة عن أعمال الصيانة الدورية لبعض المصانع، قابل ذلك جزئياً ارتفاع في متوسط أسعار بيع المنتجات بنسبة 4%.