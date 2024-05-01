2.7 مليون مسافر بالقطارات بالربع الأول

ارتفع عدد المسافرين على شبكات الخطوط الحديدية السعودية في الربع الأول من عام 2024، إلى أكثر من 2.7 مليون مسافر، بنسبة زيادة بلغت 23%، مقارنةً بذات الفترة من العام الماضي.
وأوضحت الخطوط الحديدية السعودية “سار”، أن عدد رحلات قطارات الركاب ارتفع بنسبة 3%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 8.2 ألف رحلة عبر شبكات قطار الشرق وقطار الشمال وقطار الحرمين السريع.
وبلغ حجم المعادن والبضائع المختلفة التي نقلت عبر شبكاتها خلال الربع الأول لعام 2024، 6.34 مليون طن، ويمثل ذلك ارتفاعاً بنسبة 9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي؛ مما أسهم في إزاحة ما يزيد على 500 ألف رحلة شاحنة عن طرق المملكة، مما يسهم بشكل مباشر في الرفع من معدلات السلامة المرورية والحفاظ على البنية التحتية للطرق، إضافةً إلى الحد من الانبعاثات الكربونية.
ووقعت “سار” عقدًا مع شركة “ستادلر” السويسرية المتخصصة في صناعة القطارات لشراء 10 قطارات ركاب حديثة لشبكة قطار الشرق، ستسهم في مضاعفة الطاقة الاستيعابية السنوية لقطارات الشرق، لتصل إلى أكثر من 3.8 مليون راكب سنوياً، وإتاحة تسيير رحلات مباشرة من الرياض إلى الدمام “إكسبرس” لتلبية الطلب المتنامي على الرحلات بين المدينتين الرئيسيتين في المملكة. وفق “أخبار 24”.
وخلال الربع الأول من العام الجاري، شاركت “سار” في العديد من المعارض والمؤتمرات التي كان من أبرزها معرض الحج والعمرة ومنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، والملتقى السعودي للسياحة؛ بهدف استعراض خدماتها المقدمة على مختلف شبكاتها الأربع، سواءً للركاب وضيوف الرحمن أو في قطاع الشحن للبضائع والمعادن.
كما وقعت خلال الفترة نفسها عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع العديد من الشركات العالمية والمحلية لتقديم حلول نقل عبر الخطوط الحديدية، التي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للمملكة من خلال تقديم حلول نقل آمنة ومستدامة؛ مما يسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية الدكتور بشار بن خالد المالك، أن نتائج “سار” خلال الربع الأول من العام 2024، امتداد لسلسلة من الإنجازات المتتالية التي تؤكد الإقبال المتزايد على الاستفادة من خدمات النقل المتميزة عبر الخطوط الحديدية سواءً للركاب أو للشحن.
وأوضح أن “سار” تتقدم بثبات نحو تحقيق مختلف المستهدفات الاستراتيجية الوطنية عبر إطلاق عدة مشاريع مستقبلية رائدة وفريدة خلال الربع الأول من العام 2024، من أهمها توقيع اتفاقية قطار “حلم الصحراء” الفاخر لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليتم تشغيل أولى رحلاته في نهاية العام 2025، إضافةً إلى ربط المنطقة اللوجستية بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام بشبكة الخطوط الحديدية. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن ذلك سيتيح الوصول إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء الرياض الجاف وموانئ الجبيل ورأس الخير عبر توقيع مذكرتي تفاهم مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، وبدعم من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”، موضحًا أن هذا من شأنه تمكين سلاسل إمداد القطاع الصناعي بالمنطقتين الوسطى والشرقية، وتسهيل نفاذ المنتجات للأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.