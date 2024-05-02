المملكة: الاستخدام المفرط لـ”الفيتو” فاقم الكارثة بفلسطين

أكدت المملكة أن الاستخدام المُفرط لحق النقض (الفيتو) خلال الأشهر الماضية ساهم في استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني وتفاقم الكارثة الإنسانية.
وقال مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد العزيز الواصل، خلال جلسة الجمعية العامة تحت البند رقم 63 بعنوان “استخدام حق النقض”، إن المملكة تؤكد على حق دولة فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، خاصة أن الغالبية العظمى من الدول تدعم هذا الحق، وتعد ممارسة الفيتو ضد هذا الحق وقوفاً ضد إرادة المجتمع الدولي.
وأشار الواصل إلى أن المملكة تأسف لفشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع بقبول العضوية الكاملة، معتبرة أن إعاقة قبول العضوية الكاملة تسهم في تكريس تعنت الاحتلال الإسرائيلي وتدفعه للاستمرار في انتهاك قواعد القانون الدولي دون رادع. وفق “أخبار 24”.
وجدد التأكيد على طلب المملكة تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة للوصول إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار يضمن وقف العمليات العسكرية والعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
يشار إلى الولايات المتحدة استخدمت في مجلس الأمن الدولي مؤخراً، حق النقض (الفيتو) لمنع صدور قرار يفتح الباب أمام منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.