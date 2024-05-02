مباحثات سعودية فرنسية لتوطين التقنيات الدفاعية

بحثت المملكة وفرنسا سبل تعزيز وتطوير التعاون الدفاعي، ونقل وتوطين التقنية والبحث والتطوير الدفاعي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال زيارة مُساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي إلى فرنسا، والتي التقى خلالها رئيس هيئة الأركان الخاصة الفريق أول فابيان موندون، ومدير المكتب المدني والعسكري لوزير القوات المسلحة الفرنسية باتريك بايوو، حيث شهدت هذه اللقاءات استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.
وعُقد خلال اللقاء اجتماع لجنة التعاون الدفاعي بين السعودية وفرنسا، وبحث الاجتماع التعاون الدفاعي وسبل تعزيزه وتطويره، ونقل وتوطين التقنية والبحث والتطوير الدفاعي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وفق “أخبار 24”.
وزار العتيبي حوض بناء السفن والغواصات في شركة «نافال قروب» في مدينتي لوريون وشاربورغ، والتقى رئيسها العام إيريك بوميليه، ليطلع على إمكانيات الشركة في مجال بناء السفن والغواصات. كما التقى الرئيس التنفيذي لشركة «إم بي دي إيه» إيريك بيرانجيه، لاستعراض فرص التعاون الواعدة في مجال الصناعات العسكرية، والبحث والتطوير، ونقل وتوطين التقنية وفق رؤية المملكة 2030.
على الصعيد ذاته، زار مساعد وزير الدفاع، شركة «داسو للطيران»، والتقى رئيسها التنفيذي إيريك ترابييه، وتجول في مصنعها واطلع على منتجاتها وقدراتها وإمكانياتها.