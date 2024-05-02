بعد كلمة النهاية.. ماذا قدم الاتحاد تحت رئاسة أنمار؟

وضع أنمار الحائلي حدًا لمسيرته مع نادي الاتحاد “رئيسًا” منهيًا 5 سنوات من تجربة مع النادي تباينت فيها النتائج ما بين إنجازات كبرى وإخفاقات غير متوقعة.
ووجه “الحائلي” رسالة إلى جماهير الاتحاد عبر حسابه على منصة X، الأربعاء، معلنًا رحيله عن النادي كما كشف عن دعمه لـ “لؤي الناظر” للترشح لرئاسة النادي.
وجاءت رسالة أنمار الحائلي بعد يوم من خسارة الاتحاد أمام الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليخرج الفريق خالي الوفاض في موسم كانت الآمال كبيرة لدى جماهيره بتحقيق إنجازات ربما تصل للعالمية لاسيما وأن الفريق كان ممثلًا للمملكة في كأس العالم للأندية “جدة 2023” لكنه ودع البطولة مبكرًا من ربع النهائي.
*كشف حساب أنمار الحائلي
يعد أنمار الحائلي واحدًا من أشهر وأنجح رجال الأعمال في جدة والمملكة بشكل عام، حيث أسس العديد من الشركات في مجالات مختلفة منها عالم الدعاية والإعلان، السياحة وخدمات نقل الحجاج وغيرها.
وتولى أنمار الحائلي رئاسة الاتحاد في يونيو 2019 وذلك بعد موسم صعب أنهاه الاتحاد بفارق 3 نقاط فقط عن المركز الثالث عشر “مركز ملحق البقاء في الدوري”، ليواصل الفريق في الموسم التالي “2019-2020” ترنحه في الدوري إذ أنهى الموسم في المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة وبفارق 3 نقاط فقط عن الهبوط، وظل حتى آخر جولة مهددًا بالهبوط قبل أن يفوز على العدالة.
وواجه الحائلي في عامه الأول مع الاتحاد العديد من التحديات لاسيما تلك المتعلقة بالقضايا الخاصة باللاعبين الراحلين ومستحقاتهم المالية، حيث تمكنت إدارة الحائلي من تسوية العديد من هذه القضايا، والتي كادت تكلف الفريق خصم نقاط في الدوري من بينها قضايا أحمد العكايشي ومعن الحذيفي.
وبلغت ديون الاتحاد منذ عام 2019 ما يقرب من 600 مليون ريال ليتمكن من تسديد أغلبها مع تسديد رواتب اللاعبين والعاملين المتأخرة، وهو ما ساهم في حصول النادي على شهادة الكفاءة المالية.
ومع انطلاقة موسم 2020-2021 بدأت إدارة الاتحاد بقيادة أنمار الحائلي في دعم الفريق بالعديد من الصفقات لعل أبرزها التعاقد مع المدافع الدولي المصري أحمد حجازي والذي قدم نفسه كأحد أفضل المدافعين الأجانب في الدوري السعودي للمحترفين.
وظهر الاتحاد خلال الموسم المذكور بصورة مغايرة تمامًا عن تلك التي ظهر بها في الموسمين السابقين له، حيث أنهى الموسم في المركز الثالث برصيد 56 نقطة بفارق 5 نقاط فقط عن الهلال بطل الدوري.
كما تأهل الاتحاد في عام 2021 إلى نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال “البطولة العربية”، ليواصل انطلاقته في موسم 2021-2022 والذي أنهاه في مركز الوصافة بعدما كان متصدرًا أغلب فترات المسابقة، ليعوض هذا الإخفاق بالتتويج بدوري روشن للمحترفين لأول مرة منذ 14 عامًا بالإضافة للتتويج بكأس السوبر السعودي.
* رئاسة المؤسسة غير الربحية
أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوراء، في يونيو الماضي مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، ليتحول الاتحاد ضمن 3 أندية أخرى “الهلال، النصر والأهلي” إلى شركات يملك صندوق الاستثمارات العامة السعودي 75% من ملكيتها، بينما تؤول النسبة المتبقية “25%” لمؤسسات غير ربحية. وفق “سبورت 24”.
أعلنت الجمعية العمومية لمؤسسة الاتحاد غير الربحية عن فوز قائمة “أنمار الحائلي” برئاسة النادي، بالتزكية.
وتمكنت إدارة الاتحاد في شكلها الجديد من إبرام صفقات عالمية خلال الصيف الماضي على رأسها الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نغولو كانتي والبرازيلي فابينيو، لكن في المقابل لم يتمكن النادي من إنهاء الصفقة التاريخية بالتعاقد مع محمد صلاح نجم ليفربول، وهي الصفقة التي وضع فيها كل تركيزه ما أثر سلبًا في ملف الصفقات في باقي المراكز لاسيما في خط الدفاع، الأمر الذي تسبب في معاناة للفريق خلال الموسم.
وجاء الموسم الجديد لتنسج جماهير الاتحاد آمالًا عريضة نحو موسم استثنائي سيشهد عودة الفريق للمشاركة الآسيوية كما سيعود كذلك للعالمية عبر المشاركة في أول مونديال للأندية يقام على الملاعب السعودية، لكن الفريق خرج خالي الوفاض خلال موسمه الذي شهد العديد من القرارات الإدارية التي أثرت في الفريق أبرزها إقالة البرتغالي نونو سانتو من تدريب الفريق وعدم إدارة ملف الصفقات بالشكل الأمثل، بحسب ما ترى جماهير الاتحاد.