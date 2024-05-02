كاسترو: نسعى لختام الموسم بلقب مثلما بدأناه

تحدث لويس كاسترو، مدرب النصر، عن فوز فريقه على حساب مضيفه الخليج وتأهله إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لمواجهة الهلال.
وقال كاسترو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أنه سعيد بخروج جماهير النصر سعيدة وبالانتصار المستحق الذي حققه الفريق.
وشدد البرتغالي أن الهلال يقدم موسمًا كبيرًا، ولكن هذا لا يقلل من مستوى النصر في الموسم الجاري.
وعن موعد نهائي كأس الملك أمام الهلال وتصريح جيسوس مدرب الهلال بأن اللقاء سيُجرى في نهاية الشهر الجاري، قال كاسترو:” ليس لدي معلومات حول ذلك، ولكن مستعدون لخوض المباراة في أي وقت”.وفق “سبورت 24”.
وأوضح كاسترو أن عبدالرحمن غريب مهاجم النصرسيحتاج من أسبوعين إلى 3 أسابيع من أجل العودة إلى الملاعب.
ونفى مدرب النصر ما تردد حول رحيله إلى الدوري البرازيلي مؤكدًا أنه سعيد بالتواجد في السعودية وبقيادة فريق النصر فنيًا.
وأتم تصريحاته مؤكدًا أنه سيسعى لختام الموسم بلقب كأس الملك على حساب الهلال مثلما حدث في مطلع الموسم بالتتويج بلقب البطولة العربية.