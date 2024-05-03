“روشن 30”.. الهلال في مواجهة التعاون والاتحاد أمام أبها

تستأنف اليوم الجمعة مباريات الجولة الـ 30 بدوري روشن السعودي للمحترفين، بإقامة 3 مواجهات، حيث يخوض الهلال مواجهة مهمة أمام مضيفه التعاون على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية (بريدة).
ويحتل الهلال صدارة ترتيب الدوري برصيد 80 نقطة، بينما يوجد التعاون في المركز الرابع بـ51 نقطة، علمًا بأن الزعيم حقق الفوز في موقعة الذهاب بثنائية نظيفة.
ويسعى الهلال لاقتراب أكثر من تحقيق لقب دوري روشن رسميا، واستغلال فوزه الأخير على الاتحاد (2-1) في نصف نهائي كأس الملك.
ويملك فريق التعاون 51 نقطة في المركز الرابع بفارق 4 نقاط عن الأهلي الثالث، ويأمل التعاون في تحقيق الفوز والاقتراب من المراكز المؤهلة للمشاركة الآسيوية.
وفي المباراة الثانية يستعد الاتحاد لمواجهة أبها يوم الجمعة المقبل على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة). وفق “سبورت 24”.
ويحتل الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة، بينما يوجد أبها في المركز الـ17 (قبل الأخير) برصيد 25 نقطة.
وفي المباراة الثالثة يحل الفيحاء ضيفا على نظيره الاتفاق في ملعب الأخير.
ويحتل فريق الاتفاق المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة، بينما يوجد الفيحاء في المركز التاسع برصيد 38 نقطة.