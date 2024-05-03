يايلسه: أرفع القبعة للاعبي الأهلي وفخور بهم

أكد المدير الفني لفريق الأهلي ماتياس يايسله، أن مواجهة ضمك كانت أكثر من رائعة تحديدا في الشوط الأول، حيث سيطروا في مجمل الدقائق.
واستعاد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ذاكرة الانتصارات على حساب مضيفه ضمك بنتيجة 4/1، في المباراة التي جمعت الطرفين مساء اليوم الخميس، بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة 30 من دوري روشن.
وقال يايلسه في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إن فريقه قدم المستوى المعهود والضغط العالي والاستحواذ وهذا النهج الذي يجب أن يستمروا عليه ويرفع القبعة للاعبين، فخور بهم. وفق “سبورت 24”.
وأوضح أن هناك من يريد أن يكون الدوري السعودي من الخمس دوريات الأفضل عالميا، وهناك أندية تعاني من متأخرات في الرواتب والمكافآت.