فيرمينو: دعم الجماهير صنع الفارق.. وننتظرهم في الكلاسيكو

أعرب البرازيلي روبيرتو فيرمينو لاعب الأهلي عن سعادته بالتواجد مع النادي الأهلي وأن يكون أحد القادة في الفريق، متمنيًا دعم الجماهير الكبير في المباراة القادمة أمام الهلال.
وقاد فيرمينو فريقه لفوز كبير على ضمك بنتيجة 4-1 في المباراة التي جرت بينهما، الخميس، لحساب الجولة 30 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقال فيرمينو في تصريحات عقب نهاية اللقاء إن المباراة القادمة أمام الهلال صعبة أمام فريق مميز بات على أعتاب التتويج المستحق بلقب الدوري، كما تأهل إلى نهائي كأس الملك، مؤكدًا سعي الأهلي للفوز في الكلاسيكو القادم. وفق “سبورت 24”.
وأشاد فيرمينو بالدعم الكبير من جماهير الأهلي وما تقدمه من مؤازرة دائمة للفريق، مشيرًا إلى أن جمهور الأهلي لعب دورًا كبيرًا مع الفريق هذا الموسم.