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رياضة > “ريمونتادا” مثيرة تمنح الرياض التعادل مع الفتح
03/05/2024   8:47 ص

“ريمونتادا” مثيرة تمنح الرياض التعادل مع الفتح

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حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 المباراة المثيرة التي جمعت فريقي الفتح والرياض، مساء اليوم الخميس، منافسات الجولة 30 من دوري روشن.

تقدم الفتح عن طريق كل من دجانيني ولواس زيلاريان في الدقيقتين 6 و 81، بينما تمكن الضيوف من قلب الطاولة في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع رغم النقص العددي، بتسجيل هدفين بواسطة كل من محمد الشويرخ وابراهيم ندونغ في الدقيقتين 91 و 96، لتنتهي المباراة بالتعادل. وفق “سبورت 24”.

وشهدت المباراة حالة طرد بالبطاقة الحمراء للاعب خالد الشويع في الدقيقة 54 من عمرها.

التعادل رفع رصيد الفتح إلى النقطة 41 في المركز السابع، ورفع رصيد الرياض عند النقطة 29 في المركز الرابع عشر.

“ريمونتادا” مثيرة تمنح الرياض التعادل مع الفتح

رياضة
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