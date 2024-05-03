الأهلي يقسو على ضمك برباعية في دوري روشن

استعاد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ذاكرة الانتصارات على حساب مضيفه ضمك بنتيجة 4/1، في المباراة التي جمعت الطرفين مساء اليوم الخميس، بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة 30 من دوري روشن.
وبدأ الأهلي المباراة بقوة وأمطر شباك ضيفه بأربعة أهداف خلال أول 25 دقيقة، حيث حملت الرباعية توقيع كل من زياد الجهني وفراس البريكان ورياض محرز من ركلة جزاء و فيرمينو.
واستطاع ضمك تقليص النتيجة في الشوط الثاني عن طريق أنتوليتش في الدقيقة 26 من عمر المواجهة.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء المباشرة للاعب ضمك فاروق شافعي مع الدقيقة 77.
الفوز عزز من تواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 55 نقطة، وجمد رصيد ضمك عند النقطة 38 في المركز الثامن. وفق “سبورت 24”.