جيسوس: هدفنا من البداية تحقيق الدوري

أكد المدير الفني لفريق الهلال، جورجي جيسوس، أنه كان يعرف أن مواجهة التعاون ستكون مباراة صعبة ضد منافس من أفضل فرق الدوري.
وحقق فريق الهلال فوزاً على نظيره التعاون، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 3-0، في إطار منافسات الجولة الـ 30 بدوري روشن.
وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إن التعاون فريق جيد وترتيبه أكبر دليل وهو يبحث عن مقعد آسيوي.
وأضاف، أنه قبل يومين لعب الهلال مباراة قوية، وكان اللاعبون يشعرون بالإعياء وكذلك العشب كان مرتفعاً، ولم يأخذ اللاعبون راحتهم في تناقل الكرة.
وأوضح، أنهم يفكرون في مباراة بعد أخرى حتى لو كان الفارق كبيراً ويعطيهم الاطمئنان، لكن هدفهم من البداية هو تحقيق الدوري؛ لذا سنعمل على لعب مباراة بعد مباراة. وفق “سبورت 24”.
وأشار إلى أن الفريق حقق السوبر وأمامه الدوري، وسيلعب نهائي كأس الملك الذي لا يعلم متى سيكون، لكنا نتوقع أن يكون نهاية الموسم.