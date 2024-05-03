لاعبو التعاون: الهلال كان الأفضل

أكد لاعب التعاون أشرف المهديوي، أن مواجهة فريقه أمام الهلال كانت بها مساحات، لكن لم يتم استغلالها بالشكل الصحيح، وهذا هو سبب هزيمتهم.
وحقق فريق الهلال فوزاً على نظيره التعاون، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 3-0، في إطار منافسات الجولة الـ 30 بدوري روشن.
وقال المهديوي في تصريحات بعد المباراة، إن فريقه كان يبحث عن مساحات في دفاع الهلال والأمر كان صعباً، والهلال كان الأفضل.
وأوضح، أنهم لم يستغلوا الفرص التي أتيحت لهم أمام خصم قوي جداً، وفي النهاية كانوا أفضل منهم، وأشار إلى أنه إذا أردت التغلب على الهلال يجب أن يكون الفريق متماسكاً دفاعياً لأنهم يمررون الكرة بسرعة. وفق “سبورت 24”.
ومن جانبه أكد وليد الأحمد، أن فريقه حاول أمام الهلال، لكنهم لم يستطيعوا الفوز على فريق كبير.
وأضاف، أن فريق التعاون يعاني من بعض الغيابات، مشيراً إلى أن الفريق لو كان في يومه كان سيحدث الفارق.