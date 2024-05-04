جيرارد: محبط بسبب أداء لاعبي الاتفاق

أكد الإنجليزي ستيفن جيرارد، المدير الفني لفريق نادي الاتفاق، أنه يشعر بالإحباط الشديد بعد الخسارة أمام الفيحاء.
وخسر الاتفاق على ملعبه في الدمام على يد الفيحاء بهدفين مقابل هدف، مساء اليوم الجمعة، في لقاء الجولة 30 من دوري روشن.
وقال جيرارد في المؤتمر الصحفي إنه محبط بشدة بسبب أداء لاعبي الاتفاق وعدم ظهار الروح القتالية داخل الملعب في مباراة الليلة. وفق “سبورت 24”.
وأوضح الإنجليزي أن ساكالا مهاجم الفيحاء استغل أخطاء دفاع الاتفاق وسجل هدفي فوز فريقه.
وأتم تصريحاته مؤكدًا أن عليه تحسين أوضاع الفريق في الدوري خلال بقية الجولات، بعد ذلك تصحيح الكثير من الأوضاع في الصيف تجهيزًا للموسم الجديد.