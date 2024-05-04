لاعبو أبها: فوزنا على الاتحاد دافع للابتعاد عن الهبوط

أعرب لاعبو أبها عن سعادتهم بالفوز الثمين على الاتحاد بنتيجة 3-1 في المباراة التي جرت بينهما، الجمعة، لحساب الجولة 30 من دوري روشن للمحترفين.
وقال اللاعب إبراهيم الزبيدي إن اللاعبين تعاهدوا على أن تكون المباريات الخمس المتبقية بمثابة نهائي بالنسبة لهم من أجل البقاء، أو على الأقل تحقيق الفوز في المباريات على أرضهم وهو ما حدث اليوم أمام الاتحاد.
وأضاف الزبيدي: “في الشوط الأول غاب عنا التركيز لكن بين الشوطين تحدث المدرب مع اللاعبين وتداركوا أخطاء الشوط الأول ليتمكنوا من حسم اللقاء خلال الشوط الثاني”
من جانبه قال اللاعب غريغور كريتشوفياك: “أظهرنا روحًا جماعية كبيرة منذ بداية المباراة وحققنا فوزًا مستحقًا، علينا من الآن للمباراة القادمة من أجل مواصلة الانتصارات.” وفق “سبورت 24”.
وأضاف: “في الشوط الثاني كنا نضغط عاليًا بدرجة أكبر وهو ما صنع الفارق أمام الاتحاد لنحقق الفوز المستحق”.