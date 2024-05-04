3 مواجهات في ختام الجولة 30 من دوري روشن

تُختتم اليوم السبت منافسات الجولة 30 من عمر دوري روشن، حيث يستضيف الطائي فريق الخليج و يلعب النصر بملعبه أمام الوحدة و يحل الرائد ضيفًا على الشباب.
الطائي × الخليج
في تمام السادسة مساءً يلعب الطائي على ملعبه أمام الخليج، في مباراة يسعى خلالها صاحب الأرض للخروج من النفق المظلم والابتعاد عن شبح الهبوط.
ويحتل الطائي المركز السابع عشر في ترتيب دوري روشن برصيد 26 نقطة، بينما يحتل الخليج المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة.
الشباب × الرائد
ويستضيف فريق الشباب في تمام السادسة مساءً بملعبه بالرياض، نظيره الرائد.
ويسعى الشباب لمواصلة صحوته في الدور الثاني من روشن، خاصةً بعد فوزه الكبير على الاتحاد في جدة بالجولة الماضية
وفي المقابل يرغب الرائد في جخول المنطقة الدافئة وتأمين موقفه والابتعاد أكثر فأكثر عن شبح الهبوط.
الشباب يحتل المركز المركز التاسع في ترتيب دوري روشن برصيد 38 نقطة، والرائد في المركز الثالث عشر بـ 31 نقطة.
النصر × الوحدة
ويستضيف فريق النصر في تمام التاسعة مساءً بملعبه في الأول بارك بالرياض، نظيره الوحدة.
ويتطلع النصر للفوز من أجل مزيد من تأجيل تتويج الهلال بدوري روشن بعد اقتراب منافسه التقليدي بحصد اللقب.
ويسعى النصر لمواصلة مسلسل انتصاراته خلال الجولات الماضية، والتي كان آخرها على حساب الخليج في الدمام بالجولة 29، حيث يحتل وصافة الترتيب برصيد 71 نقطة. وفق “سبورت 24”.
وفي المقابل يتطلع الوحدة لتأكيد وضمان بقائه في دوري روشن من خلال حصد نقطة على أٌل تقدير في مواجهة النصر بالرياض، حيث يحتل الفريق المركز الثاني عشر برصيد 32 نقطة.