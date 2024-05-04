الرياض تستضيف “الملتقى العربي لمكافحة الفساد”

تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تستضيف رئاسة أمن الدولة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية.
وتترقب مدينة الرياض الملتقى المزمع إقامته خلال يومي 15 و 16 مايو الجاري، حيث يشارك به حوالي 600 خبير و75 متحدثاً من قادة الجهات العربية ذات الصلة.
وتتضمّن قائمة الجهات المشاركة: وحدات التحريات المالية، والهيئات المعنية بمكافحة الفساد، والجهات الحكومية، والمنظمات الدولية، والخبراء المحليين والدوليين، والمؤسسات المالية، والمؤسسات الأكاديمية.
وفق “أخبار 24”.