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جديد المحليات > الديوان الملكي ينعى الأمير بدر بن عبدالمحسن
04/05/2024   8:17 م

الديوان الملكي ينعى الأمير بدر بن عبدالمحسن

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أعلن الديوان الملكي، اليوم السبت، وفاة الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود، خارج المملكة، وسيصلى عليه يوم غد الأحد، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

ومن جانبه، بعث أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، برقية تعزية إلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز.

ودعا أمير الكويت المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر.وفق “أخبار 24”.

الديوان الملكي ينعى الأمير بدر بن عبدالمحسن

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