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جديد المحليات > حملة لرصد مباني الدمام الآيلة للسقوط
04/05/2024   8:18 م

حملة لرصد مباني الدمام الآيلة للسقوط

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واصلت أمانة المنطقة الشرقية، جهودها في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، عبر إطلاق حملة لرصد المباني المهجورة والآيلة للسقوط بالمنطقة المركزية بالدمام.

وتقع المنطقة المركزية بالدمام على مساحة تتجاوز 1.15 مليون متر مربع، حيث سيتم العمل بالحملة على 3 مراحل، تبدأ بحصر وتحديد المباني ودراستها من قِبل اللجنة العامة لمتابعة المباني.

كما تتضمّن المرحلة الثانية من الحملة، إنذار وإشعار أصحاب تلك المباني بضرورة مراجعة البلدية وإنهاء كافة الإجراءات النظامية حيال إزالتها أو معالجتها، وذلك وفق التقارير الفنية والهندسية التي توصي بها اللجنة.

فيما ستتم في المرحلة الثالثة من الحملة، أعمال فصل جميع الخدمات عن المباني المستهدفة تمهيدًا لإزالتها، حيث أكدت أمانة المنطقة استمرارها في رصد وإزالة المباني المهجورة والآيلة للسقوط، لما تشكله من خطر يهدد السكان والمارة، ومكان لتجمع الأوبئة والحشرات.

ودعت أمانة الشرقية أصحاب المباني المرصودة والمشعرة مسبقاً إلى سرعة مراجعة البلدية، والإبلاغ عن أي مبانٍ مهجورة أو آيلة للسقوط، عَبْر مركز البلاغات 940 لتُعَالجها الجهات المختصة.

وتأتي هذه الحملة ضمن أعمال اللجنة المكونة من عدة جهات حكومية، متمثلة في إمارة المنطقة الشرقية، وأمانة المنطقة الشرقية (بلدية وسط الدمام)، وشرطة المنطقة الشرقية، والشركة السعودية للكهرباء، وهيئة السياحة، والدفاع المدني، والشركة الوطنية للمياه، وشركة الاتصالات السعودية.

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وفق “أخبار 24”.

حملة لرصد مباني الدمام الآيلة للسقوط

جديد المحليات
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