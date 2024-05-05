انخفاض أرباح “لوبريف” 46% بالربع الأول

انخفضت أرباح شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس “لوبريف”، إلى 239 مليون ريال بنسبة 46.4% بنهاية الربع الأول 2024، مقارنة بـ 445.7 مليون خلال المدة ذاتها من عام 2023.
وحسب بيان للشركة على “تداول”، فقد انخفض صافي أرباحها على أساس ربعي، بنسبة 11% في الربع الأول من 2024، مقارنة بـ268.6 مليون ريال في الربع الرابع من 2023.
وقالت الشركة، إن سبب انخفاض الأرباح مقارنة بالربع الأول من العام الماضي يعود إلى انخفاض هوامش تكسير زيوت الأساس، وهو ما قابله ارتفاع الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.وفق “أخبار 24”.
فيما عزت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض الإيرادات، نظرا لانخفاض أسعار زيوت الأساس، إضافةً إلى انخفاض أحجام مبيعات زيوت الأساس نتيجةً للإيقاف المجدول لوحدة تكسير الهيدروجين، علاوة على انخفاض هوامش تكسير زيوت الأساس.