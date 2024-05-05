المملكة تعين وتروي المحتاجين حول العالم

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشاريعه ومبادراته الإنسانية لإغاثة الفئات الأكثر احتياجاً حول العالم، والتي تضمنت توزيع الغذاء والمساعدات الإيوائية، وتقديم الخدمات الصحية وخدمات المياه.
ووزع المركز 276 خيمة و1000 حقيبة إيوائية و1160 سلة غذائية، لمتضرري السيول في مديريات: “حجر، والسوم، وساه، وتريم، وأرياف المكلا، والعبر” بمحافظة حضرموت اليمنية، إضافة إلى 50 خيمة و100 سلة غذائية في مديرية غيل باوزير.
فيما تم توزيع 150 رأساً من المواشي استفادت منها 50 أسرة نازحة في منطقة الريان بمحافظة الجوف، وذلك ضمن مشروع كفالة الأيتام وتمكين أسرهم اقتصادياً في اليمن.
وفي باكستان، جرى توزيع 800 حقيبة إيوائية استفاد منها 5600 فرد من الفئات الأشد احتياجاً، في المناطق المتضررة من الفيضانات بمنطقتي جارسده ودير العليا، و370 سلة غذائية استفاد منها 2590 فرداً في منطقة شانقلا بإقليم خيبر بختون خوا.
كما دشّن مشروع حفر 6 آبار للمياه متوسطة العمق تعمل بالطاقة الشمسية في ولاية كوارا بنيجيريا، حيث يصل عمق كل بئر 80 متراً وما فوق، ومجهزة بخزانات بسعة 5 آلاف لتر، ويستفيد منها 30 ألف فرد.وفق “أخبار 24”.
وموّل “سلمان للإغاثة” جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان، حيث تم تنفيذ 43 مهمة إسعافية تنوعت بين نقل المرضى من المستشفيات وإليها وتقديم خدمات إسعاف جرحى حوادث السير في مدينة المنية.