رونالدو يطرق أبواب التاريخ في الدوري السعودي

تعملق الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر مواصلًا هوايته المفضلة في تسجيل “الهاتريك” بعدما زار شباك الوحدة 3 مرات خلال مباراة الفريقين التي حسمها النصر بسداسية نظيفة في ختام الجولة 30 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وبات “رونالدو” على موعد مع كتابة تاريخ جديد باسمه في الدوري السعودي بعدما وصل إلى هدفه رقم 32 هذا الموسم حتى الآن ولم يعد بحاجة سوى لـ4 أهداف فقط خلال المباريات الأربع المتبقية ليصبح أول لاعب في تاريخ الدوري السعودي يسجل 36 هدفًا في موسم واحد محطمًا رقم عبدالرزاق حمدالله لاعب الاتحاد الحالي الذي حققه مع النصر بتسجيله 35 هدفًا في موسم واحد، وذلك في موسم 2018-2019.
ويعد هاتريك الليلة هو السادس لـ “رونالدو” مع النصر في الدوري واللافت أن 2 منها كانا في شباك الوحدة، وهو الهاتريك الرابع له هذا الموسم بعد الهاتريك في شباك الفتح والطائي وأبها. وفق “سبورت 24”.
ورفع رونالدو رقمه التاريخي والقياسي في عدد الهاتريك بوصوله إلى الهاتريك رقم 66 طوال مسيرته الكروية بينها 56 هاتريك مع الأندية و10 هاتريك مع منتخب بلاده.