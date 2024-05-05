لاعبو الوحدة: دفعنا ثمن الأخطاء أمام النصر

أعرب لاعبو الوحدة عن شعورهم بالخيبة بعد الخسارة بسداسية أمام النصر في المباراة التي جرت بينهما، السبت، في ختام منافسات الجولة 30 من دوري روشن للمحترفين.
وقال مهاجم الوحدة أوديون إيغالو: “مباراة كانت صعبة للغاية، وارتكبنا العديد من الأخطاء التي دفعها ثمنها لاسيما في الدقائق الأولى من عمر اللقاء وهي ما أنهت المباراة مبكرًا”.
من جانبه قال اللاعب حسين العيسى: “لم نتوقع هذه النتيجة ودخلنا المباراة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، لكن الأخطاء بعثرت أوراق الفريق، علينا العمل من أجل محاولة التعويض في المباراة القادمة والعودة إلى المسار الصحيح”. وفق “سبورت 24”.