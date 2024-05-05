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رياضة > فيرمينيو يقود تشكيلة الجولة 30 لدوري روشن
05/05/2024   3:43 م

فيرمينيو يقود تشكيلة الجولة 30 لدوري روشن

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سيطر لاعبو فريق النصر على التشكيلة المثالية للجولة 30 من دوري روشن، ليتواجد 3 لاعبين على رأسهم قائد الفريق كريستيانو رونالدو.

ونجح النصر في السيطرة على تشكيلة الجولة وفقا لموقع “سوفا سكور” المتخصص في إحصائيات كرة القدم، بعد الفوز على الوحدة بنتيجة 6-0.

وجاءت التشكيلىة المثالية للجولة 30 على النحو التالي:

حراسة المرمى: تشيبريان تاتاروشانو (أبها).

خط الدفاع: سعود عبدالحميد (الهلال) – رومان سايس (الشباب) – بيدرو ريبوكو (الخليج).

خط الوسط: ميشيل ديلجادو (الهلال) – لوكاس زيلارايان (الفتح) – أوتافيو (النصر) – ساديو ماني (النصر).

خط الهجوم: روبرتو فيرمينو (الأهلي) – رونالدو (النصر) – فاشيون ساكالا (الفيحاء).

تشكيلة الجولة 30 وفقا لموقع سوفا سكور
وفق “سبورت 24”.

فيرمينيو يقود تشكيلة الجولة 30 لدوري روشن

رياضة
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