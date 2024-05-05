صفقات الموسم التاريخي.. النادي الأكثر دعمًا.. والأقل استفادة (مقارنة رقمية)

جذب دوري روشن السعودي للمحترفين أنظار العالم في موسم تاريخي واستثنائي شهد استقطاب العديد من كبار نجوم كرة القدم حول العالم، ليصبح الدوري السعودي في مصاف الدوريات العالمية نحو الهدف المنشود بأن يكون ضمن الدوريات الخمسة الكبرى في العالم.
وشهد الصيف الماضي “ميركاتو” تاريخيا في دوري روشن للمحترفين بعد إطلاق مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية حيث تحولت أندية الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي إلى شركات يملك فيها صندوق الاستثمارات العامة حصة 75% فيما تبلغ حصة المؤسسة غير الربحية 25%.
وتسابقت الأندية الأربعة على إبرام صفقات تاريخية كان النصر استهلها مبكرًا في الأيام الأخيرة من عام 2022 بالتعاقد مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، لتتوالى الصفقات العالمية إلى الدوري السعودي في 2023.
ووفقًا لمستندات حصل عليها “سبورت 24” بالإضافة إلى تقارير صحفية أجنبية فإن نادي الهلال جاء في المركز الأول في إجمالي الصفقات لـ7 لاعبين هم نيمار داسيلفا وكاليدو كوليبالي ومالكوم وسيرجي سافيتش وياسين بونو وألكسندر ميتروفيتش بـ1.010 مليار يورو، على رأسهم نيمار الذي تكلفت صفقته 450 مليون يورو تشمل 90 مليون يورو قيمة الصفقة وراتبا سنويا 80 مليون يورو لمدة موسمين، فيما تكلفت صفقة ميتروفيتش 50 مليون يورو بجانب راتب سنوي 25 مليون يورو، فيما تكلفت صفقة بونو 21 مليون يورو بجانب راتب سنوي 10 ملايين يورو.
وجاء نادي الاتحاد كثاني أكثر نادٍ حصل على دعم فيما يتعلق بالصفقات الصيفية العام الماضي حيث كلفت عقود الرباعي كريم بنزيما، فيليبي جوتا، نغولو كانتي وفابينيو أكثر من 871 مليون يورو، إذ بلغ راتب بنزيما السنوي 200 مليون يورو بإجمالي 602 مليون يورو في 3 مواسم، يليه فابينيو بـ129 مليون يورو.
وجاء نادي النصر في المركز الثالث بإجمالي دعم للصفقات بلغ 864 مليون يورو بينها 505 ملايين يورو إجمالي صفقة رونالدو الذي يحصل على راتب سنوي بقيمة 202 مليون يورو لموسمين ونصف الموسم، يليه السنغالي ساديو ماني الذي انتقل من بايرن ميونخ مقابل 28 مليون يورو وبراتب سنوي 46.7 مليون يورو ليبلغ إجمالي صفقته لـ3 مواسم 168 مليون يورو.
وجاء النادي الأهلي رابعًا بإجمالي دعم وصل إلى قرابة 400 مليون يورو، بينها 161 مليون تكلفة صفقة الجزائري رياض محرز بينها 35 قيمة انتقاله من مانشستر سيتي بجانب 42 مليون يورو راتبًا سنويًا لمدة 3 سنوات، يليه ساينت ماكسيمان القادم من نيوكاسل مقابل 26 مليون يورو وراتب سنوي 12 مليون يورو، ثم السنغالي إدوارد ميندي القادم من تشيلسي مقابل 19 مليون يورو بجانب 14 مليون يورو راتبًا سنويًا، فيما جاء البرازيلي روبيرتو فيرمينو رابعًا براتب سنوي 20 مليون يورو “إجمالي الصفقة 60 مليون يورو”.
* من الأكثر استفادة؟
تباين مستوى النجوم الأجانب الذين وفدوا إلى دوري روشن خلال موسم 2023-2024، منهم من خطف الأنظار مبكرًا فيما توارى آخرون عن الأنظار وقدم البعض الآخر أداء متذبذبًا، الأمر الذي انعكس على نتائج أنديتهم، حيث ظهر محترفو الهلال بصورة رائعة مكنت الفريق من تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة في عالم الساحرة المستديرة أبرزها تحقيق سلسلة انتصارات متتالية في جميع المسابقات وصلت إلى 34 مباراة كأول فريق في تاريخ كرة القدم يحقق هذه السلسلة، كما تمكن الفريق من التتويج بكأس السوبر السعودي كما بات على أعتاب التتويج بالدوري وتأهل كذلك إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وجاء النصر كثاني أكثر فريق استفاد من صفقاته، حيث قاده البرتغالي كريستيانو رونالدو للتتويج بكأس الملك سلمان للأندية الأبطال “البطولة العربية 2023” بالإضافة إلى التأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وعلى الرغم من تباين أداء أجانب الأهلي إلا أن الفريق قدم موسمًا متوازنًا تمكن من خلاله من الانفراد بالمركز الثالث في سعيه نحو العودة إلى البطولات الآسيوية.
في المقابل أحبطت الصفقات الأجنبية توقعات جماهير الاتحاد الذي خرج خالي الوفاض من موسم كانت تنتظر فيه الجماهير ظهورًا استثنائيًا لاسيما وأن الفريق عاد خلاله إلى دوري أبطال آسيا فضلًا عن مشاركته في كأس العالم للأندية التي أقيمت على أرض المملكة لأول مرة، ليكون أقل نادٍ استفاد من الصفقات العالمية التي وفدت إلى الملاعب السعودية على الرغم من تزينه بالعديد من الأسماء الرنانة على رأسها بنزيما وكانتي وفابينهو.
وفق “سبورت 24”.