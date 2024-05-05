تطوير مهارات المعلمين في تدريس الموهوبين

كشفت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، عن عزمها تقديم عدد من الدورات التدريبية التي تهدف إلى تطوير مهارات المعلمين في التعليم والتعامل مع الطلبة الموهوبين.
وبحسب مذكرة تعاون أبرمتها المؤسسة مع “منصة أعناب”، فإن الخطوة تأتي استمرارًا لجهود “موهبة” في تدريب مقدمي خدمات تعليم الموهوبين والممارسين التربويين في الميدان التعليمي، وتماشيًا مع اهتمام المملكة بتمكين الطلبة الموهوبين من استكشاف إمكاناتهم وقدراتهم بطرق مبتكرة ومتطورة.
ويأتي هذا التعاون في إطار جهود الجانبين لدعم التعليم وتقديم فرص التطوير المهني للمعلمين، إذ تهدف هذه الدورات إلى تعزيز فهم المعلمين لاحتياجات ومتطلبات الطلبة الموهوبين، بما في ذلك كيفية توجيههم وتحفيزهم لتحقيق أقصى إمكاناتهم في الصف الدراسي.
بدوره بيّن مدير مركز التميز في “موهبة” الدكتور خالد الشريف، حرص المؤسسة على تقديم التطوير المهني للممارسين التربويين في مجالات الموهبة والإبداع، مشيراً إلى أن الشراكة مع منصة أعناب مثمرة، حيث تَعدُ دورات تدريبية غير متزامنة، تُسهم في تطوير قدرات المعلمين في رعاية الطلبة الموهوبين. وفق “أخبار 24”.
وتتضمن الدورات التي ستقدمها “موهبة” و”أعناب”، موضوعات متنوعة تشمل استراتيجيات في تدريس الطلبة الموهوبين، وتسخير البيئة الرقمية لتعليم الموهوبين، بالإضافة إلى أساليب التقويم الصفي، ويمكن التسجيل في هذه الدورات على موقع أعناب وموهبة.