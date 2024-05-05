إلزام المطاعم بنظام لتتبع مكونات الوجبات

تعتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية إلزام المطاعم ومنشآت تقديم المواد الغذائية، بإنشاء نظام تتبع الأغذية والمكونات والعبوات المستخدمة في تحضير الطبق أو المنتج الغذائي.
وأوضحت الوزارة، في دليل حديث أعدته يستهدف سلامة الأغذية اطلع عليه “أخبار24″، أنه يجب أن يتيح هذا النظام لمشغل المُنشأة الغذائية معرفة مصدر المكون أو الصنف، وتتبع الكمية، ما يسمح باستدعاء المنتجات، أو يدعم التحقيق في حالات عدم مطابقتها.
وأكد الدليل أنه ينبغي تسجيل اسم المُورِد في نظام التتبع عند وصول البضائع إلى المنشأة الغذائية، واستخدام الفاتورة أو إشعار الإستلام لهذا الغرض. وفق “أخبار 24”.
وأوصى بأن يكون مُشَغل المنشأة الغذائية يعلم الطرفين السابق والتالي له في سلسلة الإمداد، على أقل تقدير، وأن يتمكن من التواصل معهما إذا لزم الأمر، والاحتفاظ بقائمة تضم أرقام الاتصال بالموردين والعملاء من الشركات إذا لزم الأمر في حالات الطوارئ حال استدعاء منتج.