13 مليون عامل و1.2 مليون منشأة بالمملكة

كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، أن لدى الممكلة أكثر من 13 مليون عامل يتوزعون على القطاعين الحكومي والخاص، وينحدرون من جنسيات مُختلفة؛ لذا تعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة على تدريب العاملين على 8 لغات، “ولكننا نحتاج للوصول إلى 40 لغة”.
وأكد الراجحي، خلال المؤتمر الدولي السادس للسلامة والصحة المهنية 2024، أن المملكة حققت خلال السنوات الماضية عديدا من النجاحات في مجال السلامة والصحة المهنية بما يحقق مستهدفات رؤية 2030.
وأشار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى وجود 1.2 مليون منشأة بالمملكة، وصلت نسبة التزامها بالسلامة والصحة المهنية إلى 71.3%، وتطمح الوزارة إلى أن تكون الأفضل بالعالم، في ظل وجود لجنة متخصصة للسلامة المهنية أطلقت 22 مُبادرة.
وتابع المهندس الراجحي حديثه، أنه تم إطلاق البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية الذي تُركز على توظيف وتمكين الأنظمة الإلكترونية في هذا المجال، ونتج عنها انخفاض في معدل إصابات العمل من 416 إصابة لكل 100 ألف عامل إلى 288 إصابة لكل 100 ألف عامل، بنسبة وصلت إلى 30.7% خلال الست سنوات الماضية، فيما وصل عدد العاملين في مجال السلامة والصحة المهنية إلى 24 ألف مختص.وفق “أخبار 24”.
واستحدثت الوزارة بحسب الراجحي أكثر من 11 ألف وظيفة في المجال نفسه خلال السنوات الثلاث الماضية، وتستهدف الوصول إلى 44.8 ألف مختص في المجال ذاته بحلول عام 2025م.