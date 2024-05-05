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جديد المحليات > توظيف 18 ألف مواطن في أبريل
05/05/2024   11:59 م

توظيف 18 ألف مواطن في أبريل

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كشف المرصد الوطني للعمل، عن انضمام 18.5 ألف مواطن لأول مرة في القطاع الخاص خلال شهر أبريل.

وبين المرصد أن إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص بالمملكة بلغ نحو 11.2 مليون شخص، فيما بلغ إجمالي المواطنين نحو 2.3 مليون، بينهم 970 ألفا من الإناث، و1.3 مليون من الذكور.

وأضاف أن عدد المقيمين العاملين بالقطاع الخاص خلال شهر مارس بلغ نحو 8.9 مليون، بينهم 364.9 ألف من الإناث و8.5 مليون من الذكور.

يذكر أن المرصد الوطني للعمل يعمل على إصدار العديد من التقارير والمنشورات، التي تستعرض تحليلاً دوريًا للمؤشرات والإحصاءات، منها منشور “نظرة عامة عن سوق العمل السعودية في القطاع الخاص” والذي ينشر بشكل شهري، ليستعرض أبرز إحصاءات وأرقام الشهر الماضي. وفق “أخبار 24”.

توظيف 18 ألف مواطن في أبريل

جديد المحليات
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