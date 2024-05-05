“تاسي” أخضر و7 صفقات خاصة بـ318 مليونا

استهل مؤشر السوق السعودية تعاملات الأسبوع على ارتفاع، حيث أنهى جلسة اليوم (الأحد)، بصعود نسبته 0.2% ليغلق عند مستوى 12373 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.3 مليار ريال.
وارتفع سهم الكابلات السعودية، بنسبة 6% عند 78.80 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 1.5 مليون سهم، فيما صعد سهم البحري، بنسبة 2% عند 28 ريالا، وكانت الشركة قد أعلنت تسجيل أرباح بقيمة 452.9 مليون ريال في الربع الأول 2024.
كما صعد سهم البنك الأهلي السعودي، بنسبة 2% عند 36.75 ريال، بينما أنهت أسهم بنك البلاد، وميدغلف للتأمين، ومهارة، وسلوشنز، وسال، وبوبا العربية، والحفر العربية، والعقارية، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 2 و4 %.
في المقابل، تصدر سهم جي آي جي، تراجعات السوق اليوم، بنسبة 10%، عند 34.90 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت تسجيل خسائر في الربع الأول 2024، وأغلق سهم نادك، عند 33.75 ريال منخفضا 5%.
كما تراجع سهم التصنيع الوطنية، بنسبة 2 % عند 13.56 ريال، عقب إعلان الشركة تسجيل خسائر بقيمة 72.1 مليون ريال في الربع الأول 2024.
وفي سياق متصل، شهدت السوق اليوم، 7 صفقات خاصة بقيمة إجمالية بلغت 318 مليون ريال، تضمنت صفقتين على سبكيم بنحو 9.6 مليون سهم، وبقيمة إجمالية بلغت 300 مليون ريال، ومثلت نحو 1.3% من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها 733.3 مليون سهم. وفق “أخبار 24”.
والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشتر على تداول أوراق مالية محددة وبسعر محدد بحيث تتوافق مع ضوابط “تداول” والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة، ولا تؤثر تلك الصفقات في سعر آخر صفقة أو أعلى أو أدنى سعر للسهم، أو سعر الافتتاح أو سعر الإغلاق، أو مؤشر السوق أو مؤشرات القطاعات.