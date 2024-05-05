انطلاق تمرين “الموج الأحمر 7” بالأسطول الغربي

شهدت قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي، انطلاق التمرين البحري المختلط للدول المطلة على البحر الأحمر “الموج الأحمر 7″، بمشاركة قوات 4 دول عربية مطلة على البحر الأحمر.
وشارك في التمرين الذي يستمر لمدة 5 أيام، فرع القوات المسلحة ممثلة في القوات البحرية والبرية والجوية ووحدات من حرس الحدود، إضافة إلى قوات من الأردن، ومصر، وجيبوتي، واليمن.
وأوضح قائد الأسطول الغربي اللواء البحري الركن منصور الجعيد، أن التمرين يهدف إلى تعزيز الأمن البحري للدول المطلة على البحر الأحمر، وحماية المياه الإقليمية.
وأضاف الجعيد أن التمرين يشمل تطبيق الفرضيات التي جرى التخطيط لها في 3 مؤتمرات تخطيط، شارك فيها ضباط من جميع الدول المشاركة، ونتج عنها تشكيل القوات ومجموعة من التدريبات المهمة لجميع الدول المشاركة.
كما أشار إلى أنه سيتم تطبيق وتنفيذ كافة المفاهيم العسكرية الحديثة من محاضرات إستراتيجية، وتمارين تحاكي بيئات قتالية مختلفة تماثل الواقع لتحقيق العمل المشترك والمختلط مثل: الحروب السطحية والجوية، والحرب الإلكترونية، والتصدي لهجوم بالزوارق السريعة. وفق “أخبار 24”.
وتابع بأن التمرين يشمل أيضاً تدريبات الأمن البحري مثل: حماية خطوط الملاحة، ومكافحة التهريب، والإرهاب، والقرصنة والهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أنه سيتم استخدام العناصر القتالية كافة من خلال “سفن جلالة الملك” والطائرات العمودية وزوارق التصدي السريع ومشاة البحرية، وقوات الأمن البحرية الخاصة، إضافة إلى أنواع مختلفة من الطائرات القتالية.