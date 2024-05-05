القاسم: جيسوس لم يكن في طريقه لتدريب الأخضر

أكد إبراهيم القاسم الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، أن المدرب مانشيني سبق أن اعتذر للشارع الرياضي عما فعله بعد نهاية مواجهة كوريا الجنوبية وأرسل خطابا رسميا، والموضوع أُقفل.
وقال القاسم في تصريحات خلال المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي: “غير صحيح أن البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للهلال كان متجها لتدريب المنتخب السعودي”.
وأضاف: “موضوع اللاعبين المُبعدين في كأس آسيا تم إغلاقه ومانشيني سبق أن قال إن الأبواب مفتوحة للجميع”.
وأوضح، أن عدم مشاركة نواف العقيدي مع النصر في دوري أبطال آسيا، من اختصاصات الاتحاد الآسيوي بعدما استفسر النادي عن موقفه.
وتابع: “في عام 2022 شارك المنتخب الأولمبي في كأس آسيا بمزيج من اللاعبين وحققنا اللقب وهو منجَز يسجل لكرة القدم السعودية”. وفق “سبورت 24”.
وأتم: “صحيح لم نوفق في الاستمرار وإمكانيات المنتخب الأولمبي في نسخة 2024 كانت أكبر من الخروج من هذا الدور ولكن كرة القدم هي تفاصيل دقيقة، ومن الخطأ أن نغير من إستراتيجية العمل بناء على أمور وتفاصيل صغيرة”.