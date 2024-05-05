إبعاد “حكام نخبة أوروبا” عن روشن؟.. القاسم يردّ

رد “إبراهيم القاسم” الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم على الأنباء المتداولة بشأن منع حكام النخبة في أوروبا من التحكيم في دوري روشن السعودي للمحترفين.
وشهد الموسم الحالي تواجد حكام أجانب في دوري روشن أغلبهم من أمريكا الجنوبية بدلًا من أوروبا الذين كانوا يشكلون الغالبية العظمى من الحكام في مباريات الدوري.
وقال “القاسم” خلال مؤتمر القطاع الرياضي الذي عقدته وزارة الرياضة، اليوم الأحد، إنه لا يوجد منع لحكام النخبة في أوروبا للتحكيم في الدوري السعودي، لكن هناك تحفُّظ في تكليفهم خارج أوروبا بسبب ارتباطاتهم في دورياتهم المحلية.
وأشار القاسم إلى أن الحكام ليسوا متاحين 24 ساعة، مؤكدًا أن الاتحاد السعودي يبحث دائمًا عن الأفضل المتاح، خاصة أن روزنامة مباريات الدوري السعودي تتزامن مع مباريات الدوريات في أوروبا ما يمنع الحكام في أوروبا من التواجد، لذا اتجهت لجنة الحكام إلى أمريكا الجنوبية، لافتًا كذلك إلى أنه تم استقدام حكام أوروبيين هذا الموسم ولكن ليس بدرجة كبيرة نتيجة الأسباب التي تم ذكرها. وفق “سبورت 24”.
وعن التحكيم السعودي أكد الأمين العام للاتحاد السعودي أن أداء الحكام السعوديين تحسن بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وتمت الاستعانة بهم في العديد من المباريات الآسيوية سواء في دوري الأبطال أو كأس آسيا، كما قدموا أداء مميزًا في كأس الدرعية للسوبر السعودي.
وشدد القاسم على أن الدوري السعودي للمحترفين يأتي في مقدمة الدوريات التي تطبق التقنيات الحديثة في التحكيم، مشيرًا إلى أنه على سبيل المثال لا توجد تقنية خط المرمى إلا في الدوري الإيطالي والإنجليزي بجانب الدوري السعودي.