اتفاقية مع بكين لإنشاء 12 مصنعاً لمواد البناء

أبرمت الشركة الوطنية للإسكان “NHC”، اتفاقية تعاون مع مجموعة سيتيك الصينية للإنشاءات، لإنشاء مدينة صناعية ومناطق لوجستية لمواد البناء تضم 12 مصنعًا.
وجاء ذلك ضمن الزيارة الرسمية لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل للصين، بهدف تأمين سلاسل الإمداد للمشاريع السكنية، حيث مثّل الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان محمد البطي الشركة في مراسم التوقيع.
وأوضحت الشركة أن اتفاقيات التعاون مع المجموعة الصينية للإنشاءات، تستهدف ضمان سرعة تنفيذ المشاريع السكنية بجودة عالية وفق أعلى المعايير العالمية، من خلال جذب أكبر المصانع المتخصصة في مواد البناء، والاستفادة من التجارب الصينية، ودخول عدد من المصانع المحلية للارتقاء بمستوى الأعمال وجذب أفضل مزودي الخدمات لمختلف قطاعات الشركة والشركات التابعة لها.
وأشارت إلى أن الاتفاقية ستسهم في تعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للقطاع العقاري وتنمية المشاريع السكنية ورفع جودتها، وتعزيز التحول الوطني في قطاع البناء والتشييد من خلال هذه المدن الصناعية والمناطق اللوجستية التي ستخدم المصانع الصينية لتوطين صناعة مواد البناء.
وتابعت بأنها ستعطي مجالاً للمصانع المحلية المتوسطة والصغيرة للتوسع، كما ستساعد على توفير خطوط إنتاج مباشرة لمشاريع الشركة، وتنمية الصناعة المحلية لمواد البناء وتوفير مزيد من الفرص في القطاع، وتوفير فرص وظيفية في مجالات البناء والتشييد، ورفع جودة منتجات الوحدات السكنية في الأعمال الإنشائية. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن الوزارة وقعت قبل يومين، عدداً من الاتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من كبرى شركات الإنشاءات الصينية، بهدف الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تحظى بها المملكة في القطاع العقاري.