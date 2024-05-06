وزير الدفاع يستعرض العلاقات الثنائية مع “كوليبالي”

التقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بالرياض، نظيره البوركيني وزير الدفاع والمحاربين القدامى اللواء الركن قاسم كوليبالي.
وأوضح الأمير خالد بن سلمان، أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث التعاون في المجال العسكري والدفاعي، ومناقشة تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
وحضر اللقاء من الجانب السعودي، نائب وزير الدفاع الأمير عبدالرحمن بن عياف، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية خالد البياري، ومدير عام مكتب الوزير هشام بن سيف. وفق “أخبار 24”.
فيما حضر من الجانب البوركيني، مدير عام التعاون العسكري والدفاعي بالوزارة العميد الركن كابور جون بابتست، والملحق العسكري للسفارة لدى المملكة العقيد تراوري موسى، والمديرة العامة للشؤون القانونية بوزارة الخارجية باكيونو سابين، وعدد من المسؤولين.